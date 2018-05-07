Пашинян заявляє, що олігархів у новому уряді Вірменії не буде

Кандидат у прем’єр-міністри Вірменії, керівник парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян заявляє, що в разі його призначення на посаду олігархів у новому уряді не буде.

«Можу вас запевнити, що в уряді не буде олігархів. Не буде монополій у нашій економіці, якщо мене оберуть», – сказав Пашинян Радіо Свобода 7 травня.

Він також заявив, що не шукатиме помсти для своїх політичних противників у разі призначення прем’єром.

«Вендетти не буде. У Вірменії сторінка політичних і економічних переслідувань закрита», – сказав він.

Голосування щодо призначення прем’єр-міністра Вірменії відбудеться у парламенті 8 травня. Пашинян – наразі єдиний кандидат на цю посаду.

1 травня депутати від Республіканської партії проголосували в парламенті проти кандидатури Пашиняна, і він не був обраний. Якщо 8 травня прем'єр знову не буде обраний, парламент буде розпущений, і відбудуться нові вибори.

Масові протести у Вірменії почалися в середині квітня. Демонстранти спочатку вимагали відставки призначеного прем’єром колишнього багаторічного президента Сержа Сарґсяна, а після його звільнення 23 квітня – обрання свого лідера Пашиняна новим прем'єром. У мирних акціях протесту брали участь сотні тисяч людей по всій країні. 2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити».