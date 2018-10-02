У Вірменії протестують проти закону колишньої правлячої партії – вийти на вулиці закликав Пашинян

Люди збираються на акцію протесту у Вірменії – відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Раніше 2 жовтня Пашинян закликав співгромадян вийти на протест до будівлі Національних зборів (вірменський законодавчий орган) у Єревані – про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода.

За словами голови уряду, фракція Республіканської партії у Вірменії 2 жовтня ввечері скликала позачергове засідання парламенту, на якому було прийнято проект про внесення змін до закону «Про регламент Національних зборів».

Правки, пропоновані до закону, дозволяють перервати засідання парламенту у форс-мажорних ситуаціях або випадках, коли голосуванню депутатів чиняться перешкоди, і продовжити роботу після того, як обставини, що перешкоджають, будуть усунені, повідомляють вірменські ЗМІ.

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«Закликаю вас усіх зібратися у будівлі Національних зборів, а тих депутатів, які не хочуть іти проти влади народу, закликаю просто не приходити до Національних зборів, не реєструватись і не голосувати за цей ганебний проект», – заявив Пашинян, закликавши громадян збиратись на проспекті Баграмяна та вулиці Демирчяна на мирну акцію протесту.

Республіканську партію Вірменії очолює колишній прем’єр-міністр країни Серж Сарґсян. Він пішов у відставку з посади голови уряду на тлі масштабних антикорупційних протестів у травні 2018 року.

Тоді ж уряд країни очолив опозиціонер та лідер протестів Нікол Пашинян. Він був одним із організаторів мітингів 2008 року, коли загинули десятеро людей. У 2010 році за звинуваченням в організації заворушень його засудили до семи років колонії. У травні 2011 року Пашинян вийшов на свободу за амністією.