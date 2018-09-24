Вірменія: блок прем’єра Пашиняна «взяв» міськраду Єревана на виборах

У Вірменії блок прем’єр-міністра Нікола Пашиняна здобув значну перемогу на виборах Ради старшин (міської ради) столиці Єревана, свідчать повні попередні результати виборів.

Як повідомила Центральна виборча комісія Вірменії, блок Пашиняна «Мій крок» на виборах, що відбулися за пропорційними партійними списками 23 вересня, отримав 81 відсоток голосів. Це означає, що мером Єревана стане голова списку цього блоку, популярний актор і продюсер Гайк Марутян.

Із великим відривом друге місце має наразі партія «Заможна Вірменія» підприємця Ґаґіка Царукяна – 7 відсотків. Третє місце – в альянсу «Луйс» («Світло»), 5 відсотків. Обидві ці сили мають представників на посадах міністрів в уряді Пашиняна. У виборах брали участь іще дев’ять політичних сил, результати яких значно гірші. Явка на вибори склала близько 44 відсотків – більше, ніж на попередні міські вибори 2017 року, майже 41 відсоток.

За законом, для проходження до Ради старшин Єревана партія має набрати принаймні 6 відсотків, а партійна коаліція – принаймні 8. Але при цьому в раді мають бути представлені не менш ніж три політичні сили. Відтак «Луйс» теж отримає мандати в новому складі ради. Здобуття політичною силою принаймні 40 відсотків голосів означає створення нею більшості в раді і автоматичне призначення голови партійного списку цієї сили мером Єревана (інакше мера має обрати Рада старшин).

Нинішні вибори відбулися достроково і були призначені після відставки попереднього мера Тарона Марґаряна, представника раніше владної у Вірменії Республіканської партії. Він оголосив про відставку на початку липня через скандали навколо звинувачень у корумпованості і наявності в нього значного незадекларованого майна.

Нікол Пашинян, який на міських виборах у Єревані 2017 року був кандидатом на посаду мера столиці від свого альянсу «Вихід» («Елк»), у 2018-му став прем’єр-міністром Вірменії після хвилі масових антиурядових протестів у травні; тим часом у парламенті Вірменії, обраному 2017 року, більшість має Республіканська партія, проти влади якої виступали демонстранти.

Нинішні вибори в Єревані, де живе майже половина населення Вірменії, Пашинян представляв як референдум щодо його політичного майбутнього і заявляв, що потребує «сильного мандата», щоб домагатися дострокових парламентських виборів наступними місяцями.

За даними і учасників виборів у Єревані, і спостерігачів, і преси, на цих міських виборах зафіксували незвично низький рівень порушень чи інцидентів. Слідчий комітет Вірменії повідомив, що розслідує 25 повідомлень про можливі порушення, які надійшли до правоохоронців. Раніше вірменська опозиція роками скаржилася, що всі вибори фальсифікувалися на користь владної партії.