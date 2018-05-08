У Вірменії лідера протестів Пашиняна призначили прем’єром

Національні збори Вірменії з другої спроби призначили лідера протестного руху Ніколу Пашиняна прем'єр-міністром Вірменії.

«За» проголосували 59 депутатів, «проти» – 42.

Десятки тисяч людей на центральній площі столиці Вірменії Єревана зібралися на підтримку кандидатури Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни.

Для того, щоб бути призначеним на пост прем’єра, Пашиняну необхідно було отримати голоси 53 депутатів в 105-місцевому вірменському парламенті. З першої спроби Пашиняну не вдалося набрати достатню кількість голосів: під час голосування 1 травня за його кандидатуру проголосували 45 депутатів. В результаті протести в країні посилилися.

13 квітня в Єревані та інших містах Вірменії почалися масові акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем'єра.