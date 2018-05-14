Пашинян запевнив Путіна у «стратегічному партнерстві» Вірменії і Росії

Прем’єр-міністр Вірменії Ніколи Пашинян на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним запевнив його у «стратегічній важливості вірменсько-російських відносин».

«Ніхто ніколи не ставив, і я думаю, що не ставитиме, під сумнів стратегічну важливість вірменсько-російських відносин. Ми налаштовані й у нас є велика енергія дати новий імпульс нашим відносинам і в політичному сенсі, і в торгово-економічному сенсі. І ми сподіваємося розвивати наші відносини у військово-технічній галузі та в інших галузях», – сказав прем’єр-міністр Вірменії.

Пашинян додав, що у Вірменії високо цінують «конструктивну позицію», яку Росія займала в ході внутрішньополітичної кризи в країні.

Путін на зустрічі, що відбулася в Сочі 14 травня висловив сподівання, що при новому уряді Вірменії відносини між Москвою і Єреваном будуть розвиватися не менш динамічно, ніж раніше.

Президент Росії заявив, що Москва «розглядає Вірменію, як найближчого партнера і союзника в регіоні», додавши, що це стосується й економічної взаємодії, і питань безпеки.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян напередодні ввечері прибув у Сочі, Росія, для участі в саміті Євразійського економічного союзу.

Пашиняна призначили прем’єром Вірменії 8 травня після масових протестів, що почалися 13 квітня в Єревані й інших містах проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна на посаду голови уряду. 17 квітня парламент все ж підтримав кандидатуру Сарґсяна на посаду прем'єр-міністра, однак 23 квітня він оголосив про відставку на тлі акцій непокори.

Під час президентства Сарґсяна була змінена Конституція, Вірменія стала парламентською республікою, і влада перейшла в руки прем’єра.

Росія є найважливішим союзником для кавказької країни. У Вірменії дислоковані близько трьох тисяч військовослужбовців Росії.

Після вступу на посаду Пашинян намагався послабити побоювання своїх опонентів щодо можливого розриву з Москвою. Проте він також зазначив, що «активно розвиватиме» співпрацю зі США, Євросоюзом, Іраном, Грузією, Китаєм та Індією.