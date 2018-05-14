Вірменський прем’єр Пашинян прибув до Сочі для зустрічі з Путіним

Новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до російського курортного міста Сочі, де 14 травня очікується його перша особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізно ввечері 13 травня Пашинян транслював у Facebook з міжнародного аеропорту «Звартноц» своє відбуття до Сочі, де він відвідає саміт Євразійського економічного співтовариства. Ця організація складається з Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

Очікується, що під час перебування в Сочі Пашинян проведе і двосторонню зустріч із Путіним.

Росія є найважливішим союзником для кавказької країни. У Вірменії дислоковані близько трьох тисяч військовослужбовців Росії.

Після вступу на посаду Пашинян намагався послабити побоювання своїх опонентів щодо можливого розриву з Москвою. «Союзницькі відносини з Росією мають базуватися на дружбі, рівноправності та взаємній готовності вирішувати проблеми. Ми бачимо військову співпрацю з Росією як основний чинник, що гарантує безпеку Вірменії», – сказав Пашинян у виступі в парламенті.

Проте він також зазначив, що «активно розвиватиме» співпрацю зі США, Євросоюзом, Іраном, Грузією, Китаєм та Індією.