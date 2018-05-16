Вірменія: протестувальники штурмували міськраду Єревана

Десятки протестувальників увірвалися в будівлю міської ради Єревана, вимагаючи відставки мера столиці Вірменії через вирубування дерев у парку біля будівлі.

Демонстранти, які штурмували будівлю 16 травня після кількох днів протестів, також звинувачують міського голову Тарона Маркаряна у корупції і зловживанні державними коштами.

Вони називають Маркаряна союзником колишнього президента Сержа Сарґсяна, який 23 квітня подав у відставку з посади прем'єр-міністра після кількох тижнів мирних вуличних протестів.

Протести проти мера Єревана почалися після того, як у Facebook виклали фото парку майже без дерев.

Демонстранти закликали Маркаряна пояснити, чому так сталося. У міській раді пояснили, що парк був «модернізований», і що зрізали лише сухі або мертві дерева.

У міськраді також заявили, що мер хоче зустрітися з протестувальниками, але в спокійній обстановці.

Заступник міського голови Камо Ареян заявив, що Маркарян не має наміру йти у відставку.

Інцидент виник через вісім днів після того, як 8 травня Нікола Пашиняна, який очолив протести проти Сарґсяна, призначили прем’єр-міністром.