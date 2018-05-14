Протестувальники обіцяють повернутися на вулиці Тбілісі. Чому?

Протягом вихідних на вулицях Тбілісі можна було побачити тисячі протестувальників – їхні акції були пов’язані з надмірним застосуванням сили поліцейськими під час рейдів у два міських клуби в ніч проти неділі. Міністр внутрішніх справ, зрештою, вибачився перед молоддю, і це призвело до стихання протестів. Демонстранти, однак, обіцяють повернутися, якщо їхні вимоги не виконають. Водночас є й інша група людей, яка заявляє, що продовжуватиме контр-демонстрацію.

Не дивлячись на закінчення протестів, демонстранти заявляють, що 19 травня вони повернуться на вулиці для початку нових акцій, якщо їхні вимоги не виконають.

Організатор мітингу в Тбілісі Бека Цикарішвілі заявив, що протести будуть відновлені, якщо МВС не змінить свого підходу до зусиль, спрямованих на боротьбу з наркотиками, які, як кажуть критики, є помилковими та надто жорсткими.

Мер Тбілісі Каха Каладзе повідомив журналістам, що вже найближчими днями скликають чиновників МВС та лідерів протесту, щоб обговорити можливі зміни в підході до боротьби із наркотиками.

«Загалом держава повинна не карати, а захищати людей від наркотиків,– зазначив Каладзе. Ми всі повинні боротися з наркоторговцями разом, і я впевнений, що багато людей приєднаються до цього бою».

Прем’єр-міністр Грузії Ґеорґі Квірікашвілі у недільному телезверненні заявляв, що «будь-яка конфронтація в країні та розкол у суспільстві є неприйнятними для грузинської влади та народу». При цьому він зазначав, що грузинська влада жорстко ставитиметься до наркоторговців та гуманно до наркозалежних.

Міністр внутрішніх справ Ґеорґі Ґахарія, тим часом, зустрічався з молоддю та вибачився, що, зрештою, призвело до стихання протестів у столиці Грузії.

Тим не менш, в неділю в Тбілісі також відбувалася і контр-демонстрація, і у понеділок, 14 травня ввечері члени радикальних правих груп обіцяють продовжувати мітинг.

Із чого все почалося?

12 травня сотні людей почали збиратися на вулицях Тбілісі, протестуючи проти поліцейського рейду до двох популярних столичних нічних клубів. Люди були обурені надмірним застосуванням сили проти відвідувачів клубу. Молодь, яка відпочивала в клубах, стверджувала, що рейди були занадто грубими і жорсткими.

Міністерство внутрішніх справ, у свою чергу, заявило, що офіцери поліції затримали вісім «наркоторговців» після штурму до двох клубів.

Боротьба з наркотиками чи провокація?

Критики заявляють, що то була піар-акція поліції, що мала на меті засвідчити відданість твердому дотриманню антинаркотичного законодавства і водночас фактично залякати прихильників нічних клубів, які нині активно розвиваються у Тбілісі.

Деякі відвідувачі клубу стверджували, що поліція спеціально підкинула наркотики.

На світанку неділі поліція заарештувала кількох протестувальників біля клубів, коли влада намагалася перекрити сусідні вулиці.

Пізно ввечері 13 травня десятки протестувальників танцювали під музику в центрі міста – вони пообіцяли продовжувати демонстрації і після того, як влада розібрала їхнє наметове містечко перед будівлею парламенту.

Протест проти протесту

Водночас, представники принаймні двох груп прихильників крайніх правих і націоналістичних поглядів провели контр-демонстрацію в Тбілісі: вони протестувати проти мітингу, що почався 12 травня.

Члени радикальної правої групи були вдягнені в чорні сорочки з бордовими бейджами на рукавах, деякі з них були в масках. Вони стверджували, що виступають проти «торговців наркотиками» та «пропаганди ЛГБТ» і оголосили про створення «національної гвардійської армії» для захисту своєї батьківщини.

Щоб уникнути конфронтації між протестувальниками, поліція завадила цим людям наближатися до будівлі парламенту. Пізніше поліція також заарештувала лідера іншої ультраправої групи Ґеорґі Ґабедаву, який загрожував демонстрантам та намагався змусити поліцію пропустити його.

Протести в Грузії відбуваються після тижнів вуличних демонстрацій у сусідній Вірменії, де люди змусили піти у відставку прем’єр-міністра Сержа Сарґсяна, внаслідок чого на цю посаду обрали лідера опозиції та акцій протесту Нікола Пашиняна.