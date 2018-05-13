У Грузії демонстрація за легалізацію наркотиків завершилася безрезультатно

У столиці Грузії Тбілісі акція проти боротьби поліції з наркотиками в нічних клубах і за легалізацію наркотиків, оголошена напередодні як «безстрокова», завершилася безрезультатно.

Поліція без спротиву розібрала намети, встановлені звечора 12 травня на площі перед будівлею парламенту, в той час як демонстрантів лишалося лише близько двадцяти, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

При цьому на якийсь час затримали трьох демонстрантів, що були у стані наркотичного сп’яніння, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

За словами ватажків протесту, вони вважають демонтаж їхнього табору «провокацією» поліції, але вирішили спротиву не чинити. Але вони закликають прихильників знову вийти на демонстрацію пізніше 13 травня й заявляють, що не припинять протестів, доки їхніх вимог не виконають.

Попереднього дня, 12 травня, у Тбілісі близько 4 тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нічного рейду поліції для боротьби з наркотиками у двох популярних нічних клубах. Демонстранти вимагали відставки міністра внутрішніх справ і прем’єр-міністра країни, звинувачуючи поліцію в надмірному застосуванні сили.

Із настанням пізнього вечора демонстрація біля старої будівлі парламенту у Тбілісі, що відбувалася під звуки електронної музики, перетворилася на танцювальну вечірку.

Поліція повідомила про затримання кількох демонстрантів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що в перебігу рейду в ніч на 12 травня у двох нічних клубах були затримані вісім підозрюваних наркоторговців.

Критики заявляють, що то була піар-акція поліції, що мала на меті засвідчити їхню відданість твердому дотриманню антинаркотичного законодавства і водночас фактично залякати прихильників нічних клубів, які нині розвиваються у Тбілісі. Лунають і припущення, що поліція могла сама підкинути наркотики затриманим.

Рейди відбулися після того, як останніми тижнями у столиці Грузії кілька людей померли в інцидентах, пов’язаних, як вважають, із наркотиками. За словами кримінальної поліції, там уже три місяці здійснювали «інтенсивні розслідувальні дії, щоб встановити факти торгівлі наркотиками» у двох нічних клубах, що зазнали рейду.