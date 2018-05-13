Тбілісі: акції протестів ще не втихли

Увечері в неділю, 13 травня, у центрі Тбілісі на проспекті Шота Руставелі продовжилися акції протесту в зв’язку з поліцейськими рейдами в два міських клуби, які провели в ніч проти неділі. Поліція заявляла, що бореться з наркотрафіком. Молодь, яка відпочивала в клубах, стверджувала, що рейди були занадто грубими і жорсткими.

Учасники однієї з недільних акцій звинувачують поліцію в перевищенні повноважень і вимагають відставки глави МВС Грузії і глави уряду. Представники іншого мітингу виступають проти пропаганди наркотиків.

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі звернувся до учасників маніфестацій із запевненнями, що його головний пріоритет – забезпечити свободу слова для всіх. «Ми не допустимо ненависті через різні погляди. Об’єднаймося для захисту життя людей і майбутнього нашої країни», – закликав прем’єр.

На проспект Руставелі прибули поліцейські підрозділи і техніка для розгону демонстрацій. Ситуація загострилася після того, як прихильники крайніх правих і націоналістичних груп спробували прорватися до будівлі парламенту.

Попереднього дня, 12 травня, у Тбілісі близько 4 тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти нічного рейду поліції для боротьби з наркотиками у двох популярних нічних клубах. Демонстранти вимагали відставки міністра внутрішніх справ і прем’єр-міністра країни, звинувачуючи поліцію в надмірному застосуванні сили.

Із настанням пізнього вечора демонстрація біля старої будівлі парламенту у Тбілісі, що відбувалася під звуки електронної музики, перетворилася на танцювальну вечірку.

Поліція повідомила про затримання кількох демонстрантів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що в перебігу рейду в ніч на 12 травня у двох нічних клубах були затримані вісім підозрюваних наркоторговців.

Критики заявляють, що то була піар-акція поліції, що мала на меті засвідчити їхню відданість твердому дотриманню антинаркотичного законодавства і водночас фактично залякати прихильників нічних клубів, які нині розвиваються у Тбілісі.

Рейди відбулися після того, як останніми тижнями у столиці Грузії кілька людей померли в інцидентах, пов’язаних, як вважають, із наркотиками. За словами кримінальної поліції, там уже три місяці здійснювали «інтенсивні розслідувальні дії, щоб встановити факти торгівлі наркотиками» у двох нічних клубах, що зазнали рейду.