Чого очікувати від Путіна 2019 року? 10 попереджень від впливового аналітика

Військове вторгнення до України, посилення тиску на Білорусь, продовження мілітаризації на Близькому Сході – ось лише кілька дій, яких варто очікувати від президента Росії Володимира Путіна в 2019 році, переконаний колишній високопосадовець Пентагону, керівник Центру дипломатії Байдена Майкл Карпентер.

Впливовий американський аналітик поділився своїми невтішними прогнозами у твітері.

Ось десятка його попереджень.

Військове вторгнення до України. Найімовірніше, ціллю стане канал із Дніпра до Криму. Без цієї води страждає сільське господарство Криму. Також очікуйте від Росії прагнень встановити повне домінування в Азовському морі та Керченській протоці, пише аналітик.​

Військове загострення в Нагірному Карабаху, якщо прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не буде обслуговувати інтереси російської корупції у Вірменії.

Тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб він дозволив Росії побудувати військову базу в Білорусі, особливо якщо США відкриють шлях для будівництва «Форту Трампа» в Польщі. Якщо Мінськ опиратиметься, Кремль готуватиметься здійснити аншлюс Білорусі.

Росія й Іран встановлюють контроль за сходом Сирії після виведення сил США, Туреччина починає напади на курдів через кордон. Із часом це означатиме, що безправні араби-суніти радикалізуються в «Ісламську державу 2.0».

Зростання російської військової присутності у Лівії допоможе генералові Халіфі Хафтару (командувачеві Лівійської національної армії, що підтримує найпотужнішу з фракцій у нинішній громадянській війні в Лівії) консолідувати контроль над країною, яка стане під протекторат Росії.

Москва озброює афганський ісламістський рух «Талібан» більш передовою зброєю на тлі зменшення присутності сил США і місія НАТО ISAF розпорошує свої ресурси до краю. Москва стає на заміну США як головного політичного агента в Афганістані, «Талібан» повертається до влади.

Москва підтримує зусилля члена президентського органу Боснії Милорада Додика на відокремлення Республіки Сербської від решти Боснії та Герцеговини, що наражає Балкани на ризик поновлення етнічного конфлікту.

Відносини Росії і Саудівської Аравії квітнуть, бо Москва надає більше зброї Саудівській Аравії і координує подальше скорочення пропозиції нафти.

Санкції ЄС стосовно Росії розпадаються після того, як один із членів ЄС порушує консенсус в обмін на непублічну угоду з Росією в сфері енергетики. Найімовірніші кандидати: Угорщина, Італія, Австрія.