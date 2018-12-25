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25 Грудень 2018, Київ 16:58
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Путін і мир на Донбасі

Путін і мир на Донбасі
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«Ми хочемо, щоб на всій території України був мир…» – переконував на своїй підсумковій прес-конференції президент Росії Володимир Путін. Між тим, через кілька місяців виповниться вже п’ять років розв’язаній Росією війні на Донбасі. Якого миру хоче «миротворець» Путін і що на це відповідає Україна? У програмі «Ваша Свобода» дискутували громадський активіст, ветеран війни на сході України Віталій Овчаренко, аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сізов, релігієзнавець, колишній полонений угруповання «ДНР» Ігор Козловський.

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