Путін і мир на Донбасі

«Ми хочемо, щоб на всій території України був мир…» – переконував на своїй підсумковій прес-конференції президент Росії Володимир Путін. Між тим, через кілька місяців виповниться вже п’ять років розв’язаній Росією війні на Донбасі. Якого миру хоче «миротворець» Путін і що на це відповідає Україна? У програмі «Ваша Свобода» дискутували громадський активіст, ветеран війни на сході України Віталій Овчаренко, аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сізов, релігієзнавець, колишній полонений угруповання «ДНР» Ігор Козловський.