«Цікаво, що Путін розбирається в рейтингах українських політиків» – ​​​Олеся Яхно

Гості програми «Ваша Свобода»: Олеся Яхно, політолог; Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми Росії; Роман Цимбалюк, кореспондент УНІАН у Москві.

Російський президент Володимир Путін 20 грудня мав велику прес-конференцію. Це щорічний захід за участю самого Путіна, здебільшого регіональних російських журналістів, а також представників пропагандистських російських видань і телеканалів та невеликої кількості закордонних журналістів, яким також дають можливість поставити запитання, які губляться у справжньому вихорі вірнопідданських запитань від представників контрольованої Кремлем російської преси і телеканалів. Однак, цей захід дає можливість усвідомити, які проблеми дійсно бентежать Путіна, які питання він коментує з реальними емоціями, а які пропускає повз вуха, немов би ніяких питань і проблем немає.

​(Повна версія програми)

Віталій Портников: Пані Яхно, ну як, сподобався вам цьогорічний «бенефіс» Путіна?

Цікаво, що Путін розбирається в рейтингах українських політиків... Цифра за 20% – тут бажане за дійсне, коли Путін сказав, що у Тимошенко більше 20%

​Олеся Яхно: Прогнозована відповідь була на багато запитань, але нічого нового я не почула.

Було дуже цікаво, що Путін настільки розбирається в рейтингах, прізвищах українських політиків, він навіть цифри називав... Цифра за 20% – тут бажане за дійсне, коли Путін сказав, що у Тимошенко більше 20% рейтингу.

Була обмовка про УПЦ (МП). Путін назвав РПЦ Московського патріархату...

Путін, коли акцентує увагу на Медведчукові, хоче показати, що звільнення заручників – це заслуга Медведчука. Путін і раніше казав, що найбільший «націоналіст» серед всіх українських політиків – це Медведчук. Тобто робив заяви, які свідчать про прихильність Путіна до його фігури . Хоча це насправді додає антирейтингу, який і так є у Медведчука.

– Пане Цимбалюк, а що це там взагалі було? Чому журналіст «Известий» прийшов із українським прапором? Що за виставу намагалася організувати в залі прес-служба російського правителя?

Роман Цимбалюк: Мабуть, таким чином хотіли вирішити проблему з нестачею українців. З України був я і ще знімальна група ТРК «Україна». Навіть тут вони облажалися, тому що цей хлопчик з «Известий» питав про долю росіян, які потрапили в полон у нас і перебувають в українських в’язницях, яких ми готові обміняти. Путін проігнорував.

Потім я питав, чи хочете ви повернути росіян, які перебувають в полоні у нас. Знову проігнорував. Це питання повторювало навіть «Раша Тудей». Це важливо для розуміння, що вислів «росіяни своїх не кидають» – це маячня, президенту Росії це абсолютно нецікаво.

З точки зору російських національних інтересів, нашої держави чомусь не повинно існувати

У нього було бажання поговорити, бо досить довго все це тривало. Хотів би звернути увагу на відповідь на моє запитання, де він сказав, що взаємовідносини наших країн не залежатимуть від персоналій і від того, хто перебуватиме у Кремлі. Це дуже важливо. У нас деякі думають, що Путін – поганий, пісні про нього співають, що він піде і щось зміниться. Насправді не зміниться, тому що, з точки зору російських національних інтересів, нашої держави чомусь не повинно існувати.

Про це я говорю, щоб наші громадяни адекватно оцінювали ситуацію. Коли хтось каже про мир і компроміс, то це можливо, але тільки ціною нашої державності.

– Пане Пономарьов, як можна пояснити те, що Путін розбирається в рейтингах українських політиків краще, ніж в рейтингах претендентів на посаду губернатора Приморського краю? Таке враження.

Загальний настрій, який є у Путіна відносно України – це намагання поплескати по плечу, як «молодшого брата», нерозумного, який заблукав, і демонструвати удавану доброзичливість і миролюбство

​Ілля Пономарьов (переклад): Це було дуже весело, як він робив вигляд, що не знає по-батькові Юлію Тимошенко. Все було сказано заради зневаги, що, мовляв, Порошенко з 5-го місця перемістився на якесь друге-третє. Це відображає загальний настрій, який є у Путіна щодо України – весь час намагається поплескати по плечу, як «молодшого брата», нерозумного, який заблукав, і демонструвати удавану доброзичливість і миролюбство.

На мій погляд, національні інтереси Росії прямо протилежні тому, що зараз робить Путін. Я голосував проти захоплення Криму і проти початку війни не через любов до України, якої я тоді не знав, а через те, що це суперечить російським національним інтересам. І те, що зараз відбувається з автокефалією незалежної української помісної церкви, в руслі російських національних інтересів.

Якщо наступний президент Росії буде розумною людиною, то ми приречені на те, щоб відновити нормальні стосунки з Україною, припинити цю безглузду війну і працювати на зближення обох країн. Може бути і знавіснілий керівник. Тому що те, як Путін наразі діє, то розчищає шлях для правих радикалів, типу Стрєлкова-Гіркіна.

Те, як Путін наразі діє, то він розчищає шлях для правих радикалів, типу Стрєлкова-Гіркіна

Я вважаю, що зараз ніякий реальний діалог дійсно неможливий, тому що неможливо передбачити, хто буде наступним президентом. Путін абсолютно усвідомлено підкреслює, що його кандидат тут – Медведчук. Це спосіб відтягти на них весь вогонь патріотично налаштованих українських громадян, а впливати на виборчий процес суто «тіньовим» способом, не афішуючи реального ставлення. Така ситуація, на мій погляд, триватиме до парламентських виборів у жовтні. Саме тому вважаю, що якийсь прямий військовий напад у цей період є малоймовірним. Путіну важливо сформувати якомога дружню для себе наступну українську владу. Але маю сумніви, що у нього це вийде.