Голова МЗС Британії – Зеленському: тепер ви справді будете «слугою народу»

Велика Британія розраховує на співпрацю із переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським, заявив голова МЗС Британії Джеремі Гант.

«Вітаю Володимира Зеленського та його команду з успіхом на виборах. Ви зараз справді будете слугою народу. Ми очікуємо на співпрацю, оскільки Британія продовжує підтримувати Україну, її обраний євроатлантичний курс, процес реформ та безпеку», – написав Гант у Twitter.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.