Відповіді Володимира Зеленського на запитання журналістів: до і після

Радіо Свобода під час передвиборчої кампанії збирало інформацію про усіх кандидатів у президенти України і публікувало їхні відповіді на запитання редакції. Це стосується і Володимира Зеленського, який за даними екзит-полів та попередніми даними ЦВК із приблизним співвідношенням відсотків 70 до 30 перемагає чинного президента Петра Порошенка у другому турі президентських виборів. Наводимо те, що казав Зеленський журналістам після привітань 21 квітня у своєму штабі, а також його відповіді на 25 запитань проекту «Президент UA»

Після оголошення результатів екзит-полів Володимир Зеленський не стримував своєї радості, обнімав своїх колег по Студії «Квартал 95» і членів штабу, а також обійняв і поцілував свою дружину – Олену.

Ось що сказав Зеленський далі:

Англійською: «I feel good. Thank you. Don't cry»

Команді та рідним: «Ми це зробили разом. Дякую кожному. Зараз не буде ніякого пафосу. Я просто хочу сказати дякую своїм батькам за підтримку і за те, що вони це пережили. Моїй дружині за силу і витримку. Дякую усій моїй команді»

Виборцям: «Дякую тим українцям, які мене підтримали, і тим українцям, які зробили інший вибір. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас усіх»,

Громадянам пострадянських країн: «Подивіться на нас – усе можливо».

Петру Порошенку:«Я дуже вдячний президентові України Петру Олексійовичу Порошенку, тільки що він мене привітав із перемогою, я йому вдячний, він сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Ми об’єднуємо Україну».

Про мову: «Для мене всі українці – це єдиний народ. Це єдина Україна. Ми за закон про українську мову, але зараз цей закон знаходиться у Верховній Раді України… Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це буду робити».

Про війну з Росією: «Ми будемо діяти в будь-якому випадку в «нормандському форматі», продовжувати Мінський процес, ми будемо його перезавантажувати. Думаю, що у нас будуть кадрові заміни. Ми будемо продовжувати мінський напрямок, іти до кінця, щоб припинити вогонь. Крім того, для нас зараз завдання номер один – повернути всіх наших в’язнів, полонених, військовополонених…».

Про Адміністрацію президента та резиденцію: « Ми хочемо значно скоротити... А ось ці резиденції – я не бачу в них взагалі жодного сенсу. Ну чому через політиків (тут через кортежі – ред.) повинні страждати люди? Є два варіанти. Перший. Я перенесу туди резиденцію, де немає заторів. Просто перенесу з Києва. Ну, якщо я зрозумію, якщо мені з безпеки скажуть, що так не можна – ти тут прийшов, купа кланів хочуть тебе вбити, значить перенесемо за місто.»

Про інформаційну війну: «Ми буде робити дуже потужну інформаційну війну, щоб зупинити вогонь на Донбасі. І нам потрібна ваша допомога»

Про запропоновану Петром Порошенком допомогу: «А чому ні?! Петро Порошенко дуже досвідчений політик. Чому ні. Але у нас є план дій і ми хочемо спробувати попрацювати нашою молодою командою».

У березні Радіо Свобода щодня публікувало відповіді кандидатів у президенти, серед них і відповіді Володимира Зеленського, на 25 запитань проекту «Президент UA». Це були жартівливі і серйозні запитання, які допомагають оцінити політика і як людину, і як державного діяча.

Тут усі відповіді Володимира Зеленського:

​1. Який ваш найтепліший спогад дитинства?

Дитинство – безтурботний, щасливий вік. Теплих спогадів багато. Наприклад, як дід водив до тиру і вчив стріляти з пневматичної зброї. Або як бабуся вела взимку до дитячого садка – а у Кривому Розі були суворі зими, сильні хуртовини (степовий же клімат!) – і стягувала з себе шапку, щоб закрити мені обличчя від вітру та снігу. Така своєрідна «балаклава» у мене була.

2. Ваш улюблений фільм?

Я затятий кіноман. Не можу назвати один-єдиний улюблений фільм, їх багато. Є такі, які я дивився кілька разів. Наприклад, «Людина дощу» Баррі Левінсона, «Хрещений батько» Френсіса Форда Копполи, «Одного разу в Америці» Серджо Леоне, «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілоша Формана.

3. Ваша улюблена книга?

Виокремити одну неможливо. У різні періоди життя були й різні літературні вподобання. У дитинстві, в школі, подобались Жуль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Кіплінг, адже хотілося зануритись у світ пригод і героїчних вчинків. У старшій школі відкрив для себе Чехова, Гоголя, Франка. Пізніше, у студентські роки, коли я вже грав у КВК і сам почав писати перші скетчі, читав багато новел О. Генрі, творів Джерома К. Джерома – літератури з тонким гумором. Був період захоплення детективами – Едгар По, Патрік Зюскінд. Зараз час від часу повертаюся до класики – того самого Чехова. З повагою ставлюся до поезій Ліни Костенко. А коли є бажання відпочити, відірватися від реальності, читаю Дена Брауна або Акуніна.

4. Назвіть одну річ, яку б ви взяли з собою на Марс?

Ракету, щоб повернутися назад. Що там, на Марсі, самому робити? В ідеалі було б мати ще когось із живих істот – щоб поспілкуватися можна було.

5. Які три слова ви кажете іноземцям, які нічого не знають про Україну?

Шевченко. Кличко. «Квартал 95». Мені здається, це імена-бренди, за якими нашу країну знають у світі.

6. Що у вас викликає найбільший сум?

Байдужість. Як кажуть, з мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада.

7. Чому ви найбільше радієте?

Щирим усмішкам своїх дітей і просто людей. Думаю, що людина щаслива, коли вона сміється. Навіть коли цей сміх – крізь сльози, люди позбуваються болю.

8. Якою іноземною мовою ви розмовляєте?

Англійською.

9. Чому б ви хотіли навчитися?

Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я справді хочу цього навчитися. Або контроль власних емоцій – іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, челенджі, з яких ми маємо робити свої висновки. Щодня новий урок.

10. Де ви відпочиваєте?

Важливіше не де, а з ким. Час, проведений з родиною, – це завжди відпочинок. Навіть якщо це просто будній вечір.

11. Власником чи акціонером чого саме ви стали під час приватизації у 90-х роках?

У вказаний Вами період я був учнем у школі, а потім – студентом. Був власником своїх конспектів. Ніколи нічого не приватизував. Все, що маю, заробив протягом життя разом зі своїми партнерами та командою студії «Квартал 95».

12. Хто із державних діячів світу є для вас прикладом для наслідування?

Лі Куан Ю – один із творців сінгапурського «економічного дива».

Вінстон Черчилль.

13. У якій з країн світу, на ваш погляд, людям найкомфортніше жити і чому?

Всім у світі відомо, що найкомфортніше життя у скандинавських країнах. Але найцікавіше життя, на мою думку, все ж таки у США.

Мене особисто свого часу вразила Австралія, тому що такої доброзичливості та небайдужості з боку звичайних людей я не зустрічав ніде. Іще Швейцарія, яка вражає комфортністю, високим рівнем життя, мірою громадянської відповідальності та ступенем залучення громадськості до державного управління.

14. Які з прав людини ви вважаєте базовими для співжиття людей?

Гідність, свобода і життя.

15. Які три країни, на вашу думку, є головними стратегічними партнерами України?

Все ситуативно. Стратегічними партнерами у яких питаннях, яких напрямках? Життя мінливе, ми маємо співпрацювати зі всіма державами, які не загрожують нашій незалежності та суверенності, на вигідних для України умовах.

16. Яку б одну річ ви змінили в історії незалежної України, якби це було можливо?

Треба думати не про те, що виправити у минулому, а про те, що побудувати у майбутньому.

17. Якою для вас є найголовніша стаття Конституції України?

Третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На жаль, як і більшість інших хороших статей Конституції, третя стаття не виконується.

18. Назвіть трьох найближчих вам людей в українському політикумі?

Серед старих політиків таких немає. Серед моєї команди – є, але їх більше, ніж троє.

19. Що відбулося на майдані Незалежності у Києві у січні-лютому 2014 року?

Відбулася Революція Гідності. Її успіх полягає у тому, що вона виборола право на гідність кожній людині, незалежно від статусу.

Шкода, що за це було сплачено таку високу й страшну ціну.

20. Чий Крим?

Крим – це Україна. Був, є та буде.

21. Що почалося на сході України навесні 2014 року і триває досі?

У нас «віджали» нашу територію. Але це тимчасово.

22. Як зупинити війну?

Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням та реальним зміцненням армії.

23. Яким буде ваш перший указ на посаді президента України у разі перемоги на виборах?

Це буде указ, яким буде затверджено план дій із запровадження в Україні справжнього народовладдя. Також подам законопроекти «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент Президента України», «Про відкликання народного депутата України».

24. До якої країни ви здійсните перший офіційний візит як президент України, якщо ним станете?

Мені здається, що на першому етапі президенту слід поїхати в ті регіони та міста України, які вже давно потребують уваги з боку влади. Їх багато в нашій країні. А вже потім – офіційні візити за кордон.

25. Якою, на ваш погляд, має бути національна ідея, яка об’єднає усю країну?

Гідний, вільний і заможний українець.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.