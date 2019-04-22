Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати 1% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,03% протоколів на виборах президента. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
За ними, шоумен Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,46%.
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,31%.
Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 317 647 виборців.
21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.
Оприлюднені відразу після закриття дільниць дані національного екзит-полу засвідчили, що Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.
Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.
ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.
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