Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати 1% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,03% протоколів на виборах президента. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За ними, шоумен Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,46%.

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,31%.

Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 317 647 виборців.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Оприлюднені відразу після закриття дільниць дані національного екзит-полу засвідчили, що Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.