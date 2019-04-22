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22 Квітень 2019, Київ 15:56
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати 1% протоколів

Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 317 647 виборців

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Центральна виборча комісія України опрацювала 99,03% протоколів на виборах президента. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

За ними, шоумен Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,46%.

Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,31%.

Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 317 647 виборців.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Оприлюднені відразу після закриття дільниць дані національного екзит-полу засвідчили, що Володимир Зеленський перемагає в другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Володимир Зеленський та його команда радіють результатам екзит-полів, 21 квітня 2019 року
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Підсумки дня голосування у другому турі президентських виборів-2019

Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

День виборів президента України у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День виборів президента України у 15 фото

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