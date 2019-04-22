Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Квітень 2019, Київ 09:51
Новини | Політика

Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України – речник

Янукович (на фото) – Зеленському: українці довірили вам цю посаду в найважчий для нашої країни момент історії

Дивитись коментарі

Колишній президент України Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Відповідне звернення Януковича оприлюднив його речник Юрій Кірасір у Facebook.

«Я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду в найважчий для нашої країни момент історії», – цитує Кірасір Януковича.

Він вважає, що найголовніше завдання Зеленського – принести мир, «об’єднати та помирити український народ».

ЦВК опрацювала понад 90% протоколів
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Україна обрала президента. Живий блог про результати виборів

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24,5%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
Embed
Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

No media source currently available

0:00 0:02:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG