Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України – речник

Колишній президент України Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Відповідне звернення Януковича оприлюднив його речник Юрій Кірасір у Facebook.

«Я щиро вітаю вас з обранням на посаду президента України. Українці довірили вам цю посаду в найважчий для нашої країни момент історії», – цитує Кірасір Януковича.

Він вважає, що найголовніше завдання Зеленського – принести мир, «об’єднати та помирити український народ».

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24,5%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.