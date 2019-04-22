Результати виборів президента в Північній Македонії: другий тур планують на 5 травня

На парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулися 21 квітня, жоден із кандидатів не здобув більше від половини голосів всіх виборців.

До другого туру, що передбачений на 5 травня, виходять кандидат від владної коаліції Стево Пендаровські й кандидат від правоцентристської опозиції Ґордана Сіляновська-Давкова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Різниця між ними становить менше ніж пʼять тисяч голосів: за соціал-демократа Пендаровського проголосували 42,8, а за Сіляновську-Давкову 44,2 відсотка виборців.

Вибори пройшли без інцидентів і порушень.

Згідно з законом, президента оберуть у другому турі лише в разі, якщо на виборчі дільниці прийде більше ніж 40% з-поміж 1,8 мільйона виборців. Оскільки явка на недільних виборах склала лише 41 відсоток виборців, оглядачі припускають, що в другому турі вона буде ще нижча, і вибори завершаться без переможця.

У такому разі тимчасовим главою держави став би спікер парламенту, а виборчий процес буде повторений.