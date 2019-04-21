У Північній Македонії обирають президента

У Північній Македонії проходять шості президентські вибори з моменту здобуття незалежності у 1991 році та перші відтоді, як країна змінила назву.

На пост президента балотувалися троє професорів університету: кандидат від правлячої партії Стево Пендаровські, Ґордана Сіляновська-Давкова від націоналістичної опозиції та Блерім Река, кандидат від двох партій етнічних албанців.

В разі якщо главу держави не оберуть в першому турі, другий тур відбудеться 5 травня. Щоб другий тур був визнаний дійсним, необхідна явка має складати принаймні 40% виборців.

Згідно з останніми опитуваннями, за спільного кандидата найбільшої македонської й албанської партій Пендаровського готові проголосувати 27% виборців, за його опонентку Сіляновську-Давкову – 23%, за Блеріма Реку – 11%.

Виборчі дільниці відкриті з 7-ої до 19 години. За виборами будуть стежити 3100 місцевих спостерігачів і 420 представників міжнародних організацій, насамперед ОБСЄ.