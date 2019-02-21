Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Лютий 2019, Київ 12:11
Новини | Міжнародні

Парламент Болгарії ратифікував протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО

Болгарія підтримала вступ Північної Македонії до НАТО

Дивитись коментарі

Народні збори Болгарії ратифікував протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО.

«У наших національних інтересах, щоб наш південно-західний сусід став частиною європейської та євроатлантичної спільноти, зони демократичних цінностей і принципів. Це міцна гарантія стабільності й процвітання регіону Західних Балкан», – заявила міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва.

Вона наголосила, що Болгарія у 1992 році стала першою країною, яка визнала незалежність Македонії.

Як зазначили в парламенті, Болгарія є послідовним прибічником європейської та євроатлантичної інтеграції Північної Македонії, визнаючи важливість цих процесів для внутрішніх реформ, зміцнення безпеки та стабільності та побудови добросусідських відносин.

Північна Македонія піднімає прапор НАТО на спеціальній церемонії – відео
Embed
Північна Македонія піднімає прапор НАТО на спеціальній церемонії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО.

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

12 лютого Македонія офіційно повідомила, що змінила свою назву на Північну Македонію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG