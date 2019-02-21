Парламент Болгарії ратифікував протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО

Народні збори Болгарії ратифікував протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО.

«У наших національних інтересах, щоб наш південно-західний сусід став частиною європейської та євроатлантичної спільноти, зони демократичних цінностей і принципів. Це міцна гарантія стабільності й процвітання регіону Західних Балкан», – заявила міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва.

Вона наголосила, що Болгарія у 1992 році стала першою країною, яка визнала незалежність Македонії.

Як зазначили в парламенті, Болгарія є послідовним прибічником європейської та євроатлантичної інтеграції Північної Македонії, визнаючи важливість цих процесів для внутрішніх реформ, зміцнення безпеки та стабільності та побудови добросусідських відносин.

У Брюсселі 6 лютого відбулося урочисте підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО.

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

12 лютого Македонія офіційно повідомила, що змінила свою назву на Північну Македонію.