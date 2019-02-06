Альянс НАТО збільшується до 30 країн: Македонія підпише угоду

Організація Північноатлачного договору збільшується до 30 членів. У Брюсселі 6 лютого відбудеться урочисте підписання протоколу про приєднання до альянсу Македонії, спеціально для цього до штаб-квартири альянсу прибуває міністр закордонних справ балканської країни Нікола Димитров. Після цього угоду ще мають ратифікувати парламенти всіх чинних країн-членів НАТО.

Вступ Македонії до НАТО став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії до однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ заявив минулого тижня, що протокол про приєднання є важливою віхою на шляху балканської країни до того, щоб стати 30-м членом НАТО. «6 лютого ми напишемо історію», – написав Столтенберґ у мережі Twitter.

Македонія заявила, що очікує, що Греція стане першою членом НАТО, яка ратифікує протокол про приєднання, після чого країна почне називати себе новою назвою – Північна Македонія.

Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.