Парламент Греції розгляне протокол про вступ Македонії до НАТО

Парламент Греції планує голосування за ратифікацію протоколу про вступ сусідньої Македонії до Північноатлантичного альянсу на 8 лютого. Це може стати ще одним кроком до завершення протистояння, що тривало десятиріччями.

Очікується, що голосування відбудеться у другій половині дня.

Воно стало можливим після того, як 2018 року Македонія погодилася змінити свою назву на Північну Македонію і відповідну угоду ратифікували парламенти обох країн.

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Уряди грецького прем’єра Алексіса Ципраса і його македонського колеги Зорана Заєва підписали цю угоду в червні 2018 року. Документ передбачає зміну назви Македонії на Північну Македонію, щоб Афіни розблокували вступ Скоп’є до НАТО і ЄС.

В обох країнах угода має численних супротивників, які звинувачують уряди своїх країн у надто великих поступках іншій стороні і час від часу влаштовують демонстрації протесту.

Парламент Македонії після тривалих дебатів затвердив зміни до Конституції країни про її нову назву 11 січня 81 голосом із загалом 120 депутатів.

Македонія заявила, що очікує, що Греція стане першим членом НАТО, який ратифікує протокол про приєднання, після чого країна почне називати себе новою назвою – Північна Македонія. Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.

Згідно з прогнозами, грецькі парламентарі схвалять вступ свого сусіда до НАТО. Так само очікується, що згоду дадуть і решта членів Альянсу.

Від самого розпаду колишньої Югославії і виникнення незалежної Македонії 1991 року Греція виступає проти цієї назви сусідньої країни, твердячи, що ця назва становить до неї територіальну претензію. Цю ж назву, кажуть в Афінах, має традиційний регіон на півночі Греції, що охоплює дві з половиною сучасні провінції.

Македонією також називалося давнє царство, що існувало переважно в межах території півночі сучасної грецької держави і відіграло значну роль в історії давньої Греції, а світові відоме своїм царем-завойовником Александром Македонським.

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Через цю суперечку і позицію Греції сучасна держава македонців-слов’ян визнана низкою міждержавних і міжнародних організацій під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія». Афіни заявляли, що будуть блокувати вступ Скоп’є до НАТО і Європейського союзу, доки там не змінять назви своєї держави.

Македонія чекала вступу до НАТО понад 10 років, коли у квітні 2008 року на саміті у Бухаресті було ухвалене рішення про її залучення до альянсу. Як і Хорватія та Албанія, офіційне Скоп’є тоді отримало План дій щодо членства (ПДЧ). Албанці та хорвати вступили до НАТО вже у 2009 році, а процес приєднання Македонії заблокувала Греція.