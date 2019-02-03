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03 Лютий 2019, Київ 13:03
Новини | Міжнародні

Екс-прем’єр Македонії заявляє, що втік в Угорщину через загрозу вбивства

За словами Николи Ґруєвського, інформацію він отримав від «добре поінформованих людей», але оголосити імена тих, хто планував замах на нього, поки що не може

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Колишній прем’єр-міністр Македонії Никола Ґруєвський заявляє, що втік до Угорщини, щоб уникнути дворічного ув’язнення на батьківщині, оскільки отримав інформацію про підготовку замаху на нього.

2 лютого в інтерв’ю македонському телеканалу Sitel, першому після втечі, Ґруєвський заявив, що спочатку мав намір піти до в’язниці, попри «божевільні безпідставні звинувачення».

«Але … я отримав інформацію, що хтось планує моє знищення в тюрмі. Тоді я змінив свою думку», – сказав екс-прем’єр.

За словами Ґруєвського, інформацію він отримав від «добре поінформованих людей всередині в’язниці».

«Я не можу публічно оголосити, хто стоїть за цим сценарієм, бо я цього поки що не можу довести. Після цього я вирішив залишити Македонію», – сказав він.

Раніше Ґруєвський вже заявляв, що отримував погрози вбивства в Македонії. Ці заяви зі скептицизмом сприймали в уряді прем’єр-міністра Зорана Заєва. Влада Македонії також заперечувала політичний характер переслідування Ґруєвського.

Ґруєвський, який має міцні зв’язки з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, втік у Будапешт у листопаді 2018 року після того, як був засуджений до двох років ув’язнення за звинуваченням у корупції в Македонії.

Будапешт надав притулок Ґруєвському, пояснивши це «політичним переслідуванням» останнього в Македонії.

Ґруєвський заявив, що обрав Угорщину через те, що вона є членом НАТО і Європейського союзу, а також країною з «незалежними інституціями».

Скоп’є видало міжнародний ордер на арешт Ґруєвського. Від моменту втечі проти екс-прем’єра Македонії висунули інші звинувачення, пов’язані з корупцією.

Ґруєвський був прем’єром Македонії від 2006 до 2016 року.

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