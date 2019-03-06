Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Березень 2019, Київ 00:06
Новини | Суспільство

Україна дає рік «безвізу» на свою територію громадянам Північної Македонії  

Робітники міняють банер із назвою країни Республіка Північна Македонія після багаторічної суперечки з Грецією через назву Республіка Македонія, 13 лютого 2019 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 6 березня.

«Запровадити на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», – йдеться в документі.

У тексті вказано, що рішення ухвалене з метою «розвитку і практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Північна Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кожен українець може обміняти паспорт старого зразка на ID-картку
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

З 1 березня за ID-картками українці зможуть їздити в Грузію, а грузини – в Україну

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами світу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG