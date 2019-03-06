Україна дає рік «безвізу» на свою територію громадянам Північної Македонії  

Президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента 6 березня.

«Запровадити на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», – йдеться в документі.

У тексті вказано, що рішення ухвалене з метою «розвитку і практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Північна Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами світу.