До Уругваю без візи – для українців почав діяти спрощений режим поїздок 

Для громадян України почав діяти спрощений режим поїздок до Уругваю, повідомило посольство України в Аргентині.

«Відтепер дозволений громадянам України термін перебування без візи на території Уругваю становитиме 90 днів, який може бути поновлений на інший строк у 90 днів», – йдеться в повідомленні.

У посольстві уточнили, що для безвізової поїздки до Уругваю необхідно мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка або посвідчення особи на повернення в Україну (у випадку втрати за кордоном паспорта).

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм у вересні минулого року.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами світу.