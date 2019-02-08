З 1 березня за ID-картками українці зможуть їздити в Грузію, а грузини – в Україну

Громадяни України та Грузії на додаток до безвізового режиму зможуть з 1 березня поточного року безперешкодно відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

«1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог», – йдеться в повідомленні МЗС України на сторінці у Facebook.

Восени минулого року Україна і Грузія уклали угоду про режим перетину кордону за ID-картками (без обов’язкової наявності закордонного паспорта).

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки в Україні почали видавати з січня 2016 року.