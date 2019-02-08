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08 Лютий 2019, Київ 13:03
Новини | Суспільство

З 1 березня за ID-картками українці зможуть їздити в Грузію, а грузини – в Україну

Кожен українець може обміняти паспорт старого зразка на ID-картку

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Громадяни України та Грузії на додаток до безвізового режиму зможуть з 1 березня поточного року безперешкодно відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

«1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог», – йдеться в повідомленні МЗС України на сторінці у Facebook.

Восени минулого року Україна і Грузія уклали угоду про режим перетину кордону за ID-картками (без обов’язкової наявності закордонного паспорта).

Павло Клімкін нагадав, що нині громадяни України без віз можуть відвідувати 86 країн світу, в 34 із них потрібен біометричний паспорт
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Київ веде переговори про спрощення візового режиму з 22 країнами – Клімкін

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки в Україні почали видавати з січня 2016 року.

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