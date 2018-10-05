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05 Жовтень 2018, Київ 18:58
Новини | Суспільство

Україна і Грузія уклали угоду про режим перетину кордону за ID-картками

Українці зможуть їздити в Грузію за ID-картками

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і його грузинський колега Мамука Бахтадзе підписали угоду про взаємне скасування візових вимог і перетин громадянами країн кордону за ID-картками. Про це голова українського уряду повідомив у Facebook.

19 вересня відповідну угоду схвалив Кабінет міністрів України.

Подорожувати в Грузію без закордонного паспорта українці зможуть на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки в Україні почали видавати з 1 січня 2016 року.

З 1 листопада 2018 року усі громадяни України зможуть обміняти паспорти старого зразка на ID-картки.

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