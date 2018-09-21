В Україні видали 10 мільйонів біометричних закордонних паспортів, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Власницею ювілейного паспорта стала киянка Поліна Савіна.

«У нас відбувається надзвичайно урочиста подія. Півтора року тому я був перший українським громадянином, який отримав перший біометричний паспорт. І сьогодні паспорт буде отримувати 10-мільйонний громадянин України. Наші паспорти вже більше, ніж півроку приймає Європа, і ми не створили жодних проблем нашим партнерам з ЄС», – сказав президент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що кожен четвертий українець отримав біометричний паспорт.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, зі свого боку, розповів, що безвізовим режимом скористалися понад шість мільйонів українців.

У червні 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Відповідно до рейтингу Global Passport Power Rank 2018, український паспорт посів 24-е місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику.