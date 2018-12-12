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12 Грудень 2018, Київ 15:35
Новини | Політика

Уряд схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками

Українці зможуть перетинати кордон з Грузією на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-картки

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Кабінет міністрів України схвалив угоду про взаємне скасування візових вимог і перетин громадянами України та Грузії кордону на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-картки, яка містить безконтактний електронний носій.

Ця угода була підписана 5 жовтня.

Вона зберігає безвізове перебування громадян України та Грузії на території іншої сторони до 90 днів протягом 180 днів.

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank 2018, український паспорт посідає 28-е місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику.

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