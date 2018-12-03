Україна на 28-му місці в світі за «силою паспорта» – рейтинг

Український паспорт посідає 28-е місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, свідчить рейтинг Global Passport Power Rank 2018.

За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 89 країн. Ще в 42 країнах українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.

У попередній версії рейтингу, оприлюдненій у вересні, український паспорт був на 24-у місці. Тоді також вказувалося, що в 131 країну власник українського паспорта може поїхати зовсім без візи або отримати візу на в’їзді.

В оновленому рейтингу змінилися дані інших країн. Зокрема, лідерство тепер належить паспортові Об’єднаних Арабських Еміратів, який дає можливість в’їзду без віз у 167 країн (у попередньому рейтингу на першому місці був Сінгапур).

Тепер Сінгапур розділяє друге місце з Німеччиною. З паспортами цих країн можна без віз відвідати 166 країн.

Читайте також: «Троє молодих українців розповідають про те, як мандрувати світом за допомогою програм обміну​»

Останнє місце в рейтингу Passport Index посідає Афганістан. Із паспортом цієї країни безвізовий в’їзд можливий до 29 країн.

Україна минулого року посилила свої позиції в рейтингу за рахунок безвізового доступу до 34 країн.

Серед країн, для відвідин яких українцям все ще потрібна віза – Японія, Сполучені Штати, Велика Британія, Ірландія та Китай.