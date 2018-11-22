Таїланд ще не запровадив безвіз для українців – посольство

Посольство України в Королівстві Таїланд підтверджує, що уряд цієї країни схвалив рішення про скасування візових вимог для громадян України, які прибувають до Таїланду з туристичною метою на термін до 30 діб. Водночас дипломати заперечили негайне набрання цим рішенням чинності.

«Протягом найближчих тижнів тайською стороною будуть виконуватися підготовчі заходи, необхідні для втілення цього рішення у життя. Про конкретну дату запровадження безвізового режиму для українських туристів інформуватимемо додатково – слідкуйте за новинами на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook», – вказало посольство.

Повідомлення аналогічного змісту з'явилося і на сайті МЗС України.

Раніше у Facebook президента України Петра Порошенка з’явилося повідомлення, що 22 листопада набрав чинності безвізовий режим України з Таїландом.

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank 2018, український паспорт посів 24 місце за спектром можливостей. Відповідно до даних організації станом на вересень 2018 року, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 90 країн. Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 67 держав мусять оформляти візу завчасно.