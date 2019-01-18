Київ веде переговори про спрощення візового режиму з 22 країнами – Клімкін

Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами, повідомив 18 січня міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Найближчим часом, протягом кількох місяців, почнуться переговори із ще кількома країнами», – сказав міністр на прес-конференції за підсумками діяльності зовнішньополітичного відомства.

Клімкін нагадав, що нині громадяни України без віз можуть відвідувати 86 країн світу, в 34 із них потрібен біометричний паспорт.

«112 держав ми ділимо на дві групи: 54 – це спрощений в’їзд (електронна віза або віза по прибуттю), у ще 58 держав необхідно отримувати візу в дипломатичних або консульських установах», – сказав міністр.

Днями президент Петро Порошенко заявив, що вже два мільйони українців скористалися безвізовим режимом із країнами Європейського союзу. Візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» набрала чинності 11 червня 2017 року.

Європейська комісія в своєму звіті про безвіз за 2018 рік закликала Україну докласти додаткові зусилля для подолання нелегальної міграції.