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03 Січень 2019, Київ 11:00
Новини | Суспільство

Два мільйони українців уже скористалися безвізом – президент

Україна має безвізовий режим із понад 100 країнами світу

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Вже два мільйони українців скористалися безвізовим режимом із країнами Європейського союзу – таку статистику повідомив президент України Петро Порошенко.

Як написав він у Facebook 3 січня, Україна має безвізовий режим із понад 100 країнами світу.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ додали, що найактивніший рух українців спостерігається в пунктах пропуску на кордоні з Польщею і через повітряне сполучення, а також на угорській, румунській і словацькій ділянках кордону.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

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Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.

Європейська комісія в своєму звіті про безвіз за 2018 рік закликала Україну докласти додаткові зусилля для подолання нелегальної міграції.

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