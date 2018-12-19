Україні слід докласти додаткові зусилля для подолання нелегальної міграції – звіт ЄС про безвіз

Міграція українців, а також сербів та боснійців із порушеннями правил перебування на території Шенгенської зони залишається високою, повідомила Європейська комісія у своєму звіті за 2018 рік щодо виконання критеріїв візової лібералізації країнами Західних Балкан та «Східного партнерства».

«Безвізовий режим з нашими балканськими та східними партнерами – це велике досягнення, яке приносить користь обидвом сторонам. Я вітаю те, що всі зацікавлені країни продовжують виконувати свої зобов’язання, але закликаю докладати оперативніші й активніші зусилля для подальшого стримування незаконної міграції, боротьби з корупцією та організованою злочинністю», – заявив єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

Водночас Україна названа однією з держав, яка, хоч і продовжує виконувати свої зобов’язання у рамках безвізового режиму, однак потребує додаткових зусиль для подолання міграційних порушень, які чинять її громадяни.

Усі вісім держав (Албанія, Боснія і Герцеговина, колишня Югославська Республіка Македонія, Чорногорія, Сербія, Грузія, Молдова та Україна) вдалися до кроків із вирішення проблеми незаконної міграції, «однак потрібні подальші зусилля для покращення ситуації й забезпечення сталих результатів», повідомили в Єврокомісії.

«Нелегальна міграція з України, Сербії та Боснії й Герцеговини залишається доволі високою, тим часом, викликає занепокоєння зростання кількості прохань про політичний притулок в ЄС від громадян Молдови та Грузії», – йдеться у висновках Єврокомісії.

Так само Україна згадується в контексті недостатніх зусиль для подолання корупції, тому Єврокомісія закликає Київ вдатися до додаткових заходів у цій сфері.

«Від України вимагаються додаткові зусилля в боротьбі з корупцією для забезпечення повної реалізації та стійкості минулих реформ та виконання рекомендацій, зроблених у грудні 2017 року», – закликають експерти з питань міграції від Єврокомісії.

Європейська комісія 19 грудня відзвітувала й надала свої оцінки щодо виконання критеріїв візової лібералізації західнобалканських країн (Албанії, Боснії та Герцеговини, колишньої Югославської Республіки Македонії, Чорногорії та Сербії), а також країн «Східного партнерства» – Грузії, Молдови та України.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.