Безвіз, волонтери, війна: експерти проаналізували наслідки Революції гідності

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» до п’ятої річниці від початку Революції гідності провів опитування незалежних експертів щодо перемог і поразок Майдану. В опитування взяли участь 80 українських аналітиків, політологів, громадських активістів та представників ЗМІ, повідомила на презентації дослідження директорка Фонду Ірина Бекешкіна.

«Більшість експертів характеризують Євромайдан як Революцію гідності, революцію за демократизацію та європейський вибір України. П’ятий рік поспіль серед експертів побутує думка, що Майдан досяг перемоги. Водночас головною нереалізованою метою Революції гідності експерти називають те, що не відбулося перезавантаження влади, оновлення принципів її діяльності, не вдалося подолати корупцію тощо», – зазначила Бекешкіна.

За її словами, серед найбільших позитивних наслідків Майдану експерти назвали підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запровадження з боку Євросоюзу безвізового режиму для українців, активізацію громадянського суспільства та волонтерського руху. Серед негативних наслідків експерти назвали втрату Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії, економічний спад та зниження рівня життя населення.

Завідувач відділу Інституту філософії НАН України, виконавчий директор Фонду «Відродження» у 1998–2017 роках Євген Бистрицький також зауважив, що українські експерти на п’ятому році після Майдану відзначають зниження рівня комунікацій між владою і громадянським суспільством та «усамітнення влади від громадськості».

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