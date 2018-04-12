Україна домовилася про безвізовий режим з Уругваєм – МЗС

Україна домовилася про безвізовий режим з Уругваєм, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що відповідної домовленості досяг директор департаменту консульської служби міністерства Сергій Погорельцев.

«Після узгодження необхідних формальностей для підписання та набрання чинності відповідною двосторонньою угодою Уругвай стане ще однією країною, куди громадяни України зможуть подорожувати без віз», – заявили в міністерстві.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).

31 грудня набув чинності також безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами.