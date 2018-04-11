Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував безвіз з Македонією.

«На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз – текст майже готовий – і покращимо функціонування нашої ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо», – написав Клімкін у twitter.

Як повідомлялося на сайті МЗС, з 15 березня 2015 року до 15 березня 2018 року для українців діяв безвізовий режим в’їзду в Македонію. Це передбачала угода урядів країн від 2010 року. Українці, які планували поїздку до Македонії терміном до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, могли в’їжджати на її територію країни за наявності дійсного паспорта для виїзду за кордон, полісу медичного страхування і підтвердження фінансового забезпечення із розрахунку 50 євро на день перебування.