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20 Березень 2018, Київ 14:02
Новини | Політика

МЗС: Україна уклала угоду про «безвіз» із Катаром

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що під час візиту до Катару підписав угоду про безвізовий режим із цією країною.

«Підписав кілька угод, серед них – безвіз із Катаром. Безвізовий прорив у [Перській] затоці і не тільки триває», – написав Клімкін у Twitter.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).

31 грудня набув чинності також безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

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