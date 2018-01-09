Україна за рік піднялась на 14 пунктів в індексі паспортів Henley & Partners

Україна посіла 44-е місце серед 200 держав у міжнародному індексі паспортів, який складає компанія Henley & Partners. Порівняно з минулим роком, Україна піднялась на 14 пунктів.

«Найбільшого руху вгору у цьогорічному індексі досягли Грузія та Україна, які у 2017 році завершили процес візової лібералізації з ЄС та отримали доступ до 30 та 32 нових країн, відповідно. Грузія має найбільший прогрес, вона піднялась на 15 позицій, Україна – на 14», – йдеться у звіті компанії.

Перше місце у рейтингу посідає Німеччина, з паспортом якої можна подорожувати без віз до 177 країн світу. На другому – Сингапур, третє ділять Велика Британія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція та Японія.

Росія посідає у рейтингу 48-е місце. Останнє, 200-е місце, займає Афганістан.

У жовтні 2017 року Україна посіла 32-е із 94 місць в іншому глобальному рейтингу паспортів – Global Passport Index 2017.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). За даними Держприкордонслужби, за півроку дії безвізового режиму з країнами Євросоюзу ним скористалися 355 тисяч українців. 31 грудня набув чинності також безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами.