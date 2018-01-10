Майже 4 мільйони біометричних закордонних паспортів оформлені у 2017 році – ДМС

Державна міграційна служба України оформила у 2017 році майже 4 мільйони біометричних закордонних паспортів, повідомив начальник прес-служби відомства Сергій Гунько.

«У 2017 році оформлено 3 989 989 біометричних паспортів для виїзду за кордон», – сказав Гунько.

Він додав, що минулого року ДМС оформила понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки почали видавати в Україні з 1 січня 2016 року. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чипом.