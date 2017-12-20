«Безвіз» українцям не скасовуватимуть, але влада має втримати антикорупційні результати – Аврамопулос

Єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявляє, що з огляду на останні події в Україні навколо антикорупційних установ Єврокомісія закликає Київ невідкладно діяти, щоб не втратити здобутих результатів антикорупційних реформ. Про це єврокомісар заявив в інтерв’ю Радіо Свобода перед публікацією звіту Європейської комісії щодо ситуації в сфері безвізових режимів між ЄС, Західними Балканами та державами «Східного партнерства».

«Зважаючи на останні події, Україна має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені із попередніми реформами і забезпечити їхній подальший прогрес», – заявив комісар ЄС.

Попри порушення умов «безвізу», зокрема, численні перебування у Шенгенському просторі українців, грузин чи молдован більше дозволених 90 днів, застосовувати «механізм призупинення безвізових режимів» Єврокомісія не буде. Тим часом, Аврамопулос закликає керівництво України, Грузії і Молдови «активізовувати свої зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією, і особливо боротися із організованою злочинністю та корупцією».

На запитання, чи варто турбуватися населенню України щодо можливого скасування «безвізу» Дімітріс Аврамопулос каже, що все залежить від українців.

«Ми не маємо таких намірів, тому населення цих держав слід запитати, чи справді вони налаштовані зберегти цей привілей і це право на безперешкодні подорожі. Все залежить від них, а що стосується Європейського союзу, то ми налаштовані дуже позитивно на продовження цього шляху. Але зрозуміло, що «аби танцювати танго, потрібно бути двом», – повідомив Аврамопулос.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність. За даними Держприкордонслужби, за півроку дії безвізового режиму з країнами Євросоюзу ним скористалися 355 тисяч українців.