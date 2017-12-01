Українські паспорти у Криму: скуповують для мігрантів – чи фальсифікують для агентів Кремля?

Київ – «Українські паспорти кримчан відкрили Європу для злочинців», – мовиться в заголовках лояльних до Кремля медіа. Автори – кримські журналісти, які взяли російське громадянство, – стверджують, що в знайденому на вулиці телефоні виявили базу даних людини, яка нібито скуповувала у кримчан паспорти, щоб переоформити їх на нелегальних мігрантів. У СБУ це повідомлення назвали фейком, до цієї думки схиляються й експерти, які проаналізували цю інформацію на прохання Радіо Свобода. Частина фахівців припускає, що насправді йдеться про виготовлення російськими спецслужбами фальшивих паспортів на українських бланках, які залишилися у Криму та на Донбасі після окупації. Утім, Україна вживає кроки для того, щоб власники незаконно отриманих українських паспортів не перетинали кордону з ЄС або щоб правоохоронці Євросоюзу могли їх затримати.

Кримський журналіст Олег Крючков, який змінив українське громадянство на російське та працює на російські окупаційні медіа у Криму, стверджує, що у Криму на вулиці знайшли телефон з підозрілим вмістом, та принесли його не до поліції чи спецслужб, а до кримської редакції «Комсомольської правди», де працює його дружина. За словами Крючкова, у телефоні були фотографії українських паспортів та листування людини, яка нібито скуповувала їх у кримчан, щоб вклеїти інші фото та потім замовити та їхній основі біометричні паспорти для нелегальних мігрантів «з арабських країн».

Статтю про це поширюють прокремлівські російські медіа на півострові, а сам Крючков запевняє, що таким чином хоче допомогти СБУ та Євросоюзу боротися з тероризмом.

У Державній міграційній службі України Радіо Свобода заявили, що за такими фактами порушено кримінальні провадження, і до їхнього завершення відомство цих фактів не коментує.

Вони використовують будь-яку можливість для дискредитації України. Така в них фантазія: що змогли, те і сфантазували

Ця інформація, що виходить від видання «Комсомольська правда» та особисто від Олега Крючкова, є фейком, спрямованим на дискредитацію України, заявила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Вони використовують будь-яку можливість для дискредитації України. Така в них фантазія: що змогли, те і сфантазували, – так зреагувала речниця СБУ на появу інформації в російських медіа та на сторінках у соцмережах російських журналістів, які працюють у Криму. – Ми слідкуємо за ситуацією в Херсонській області і без фейкових повідомлень, тому я не вважаю, що треба так ставитися до фейків (перевіряти їх – ред.) Важливим є те, що ми контролюємо ситуацію всередині країни».

Між тим, Генеральна прокуратура України одночасно з появою інформації про українські паспорти кримчан повідомила про розкриття аналогічної схеми, яка, проте, діяла на Київщині.

Українська прокуратура викриває та нейтралізує такі спроби фальсифікації українських паспортів, і при цьому діє в межах закону, запевнив Радіо Свобода генпрокурор України Юрій Луценко.

Не хочу сказати, що якісь структури «білі й пухнасті», помилки є в усіх

«Не хочу сказати, що якісь структури «білі й пухнасті», помилки є в усіх. Київська обласна прокуратура за такими самими підозрами затримала групу іноземців, які за гроші брали в інших іноземців документи і незаконно виготовляли їм паспорти. Робили це дуже просто: брали паспорти українських громадян з Криму, міняли фотографію і отримували закордонний паспорт. Все це, звичайно, незаконно. На цей момент затримані організатори цієї схеми, зараз оцінюються дії працівників міграційної служби… Думаю, найближчим часом підозри будуть пред’явлені і працівникам ДМС. Тут, як ви бачите, це абсолютно правильні дії правоохоронного органу»,– заявив Луценко на брифінгу, протиставивши такі дії ГПУ «незаконним», на його думку, діям НАБУ з виявлення злочинного угруповання у державній міграційній службі.

У Криму й на Донбасі лишилися тисячі паспортних бланків

Після того, як Росія окупувала український Крим, там залишилися тисячі бланків українських паспортів. І окупанти використовують ці бланки для того, щоб незаконно виготовляти документи для своєї агентури

На прохання Радіо Свобода інформацію про нелегальний обіг українських паспортів публікацію у «Комсомольській правді» та відповідні пости Олега Крючкова у соцмережах проаналізував депутат від «Народного фронту» та член колегії МВС Антон Геращенко. Він наголосив, що, судячи з отриманих даних, ідеться не так про скуповування чинних українських паспортів у кримчан, як про використання російськими спецслужбами українських паспортних бланків, які залишилися у Криму після анексії.

«Після того, як Росія окупувала український Крим, там залишилися тисячі бланків українських паспортів. І окупанти використовують ці бланки для того, щоб незаконно виготовляти документи для своєї агентури, а також допомагати різного роду терористам проникати під прикриттям українських паспортів до Європи та до інших країн світу. Тому все це є розробками російських спецслужб. На жаль, Україна не контролює Крим з весни 2014 року, з літа 2014 року – Донбас. І тому ті бланки паспортів, які були у місцевих відділеннях міграційної служби, там і залишилися», пояснив Антон Геращенко.

Утім, за його словами, Україна вживає заходів для того, щоб мінімізувати цю загрозу.

«Ми не контролюємо тисячі українських паспортних бланків (у Криму та на Донбасі), й вони роблять з ними усе, що хочуть. Але ми можемо надавати компетентним органам країн ЄС та інших держав інформацію про те, чи існує така особа, чи ні, та чи отримувала вона біометричний паспорт відповідно до чинного законодавства, чи, навпаки – це паспорт, який видали з порушеннями».

Антон Геращенко запевнив, що він як депутат передав отриману від Радіо Свобода інформацію про паспорти та копії їхніх сканів до Державної міграційної служби, посадовці якої перевіряють їх. За попередніми даними, це дійсно оригінальні бланки українських паспортів, які залишилися у Криму, уточнює депутат.

Захист – у боротьбі з корупцією

Україна може захиститися від таких дій російських спецслужб та криміналітету з українськими паспортами, якщо мінімізує корупційні ризики в системі видачі документів, стверджує в розмові з Радіо Свобода експерт фонду «Майдан закордонних справ» Юрій Смілянський.

Для Росії корупція – це інструмент ведення гібридної війни

«Що означає та чи інша російська інформаційна кампанія, які цілі вона переслідує, – має відповідати СБУ. Але питання в іншому: всі чотири роки окупації Криму представники громадянського суспільства весь час заявляли у медіа, писали в соцмережах і говорили посадовцям про те, що треба перебудувати видачу документів так, щоб унеможливити корупцію. Для Росії корупція – це інструмент ведення гібридної війни. Нині сайти окупованого Криму рясніють оголошеннями про оформлення всіх можливих українських документів без виїзду на материк. А це без корупції неможливо зробити. Не можемо виключити, що документи видаватимуть не тим людям, яких ми хотіли би бачити, та яких хотіли б бачити західні партнери», – стверджує експерт.

Юрій Смілянський не виключає, що поширення російськими медіа інформації про «продаж українських паспортів кримчан терористам» є підготовкою Кремля до подальшого обмеження прав громадян України, що мешкають на анексованому півострові: «Кримчани дедалі частіше хочуть повернути українські документи – і окупанти сприймають це як загрозу. Тому окупанти намагатимуться за будь-яку ціну обмежити поїздки кримчан з українськими документами на материкову Україну».

Кримські журналісти, з якими Радіо Свобода поспілкувалося не під запис, стверджують, що нині такі журналісти, як Олег Крючков, співпрацюють з російськими спецслужбами, поширюючи вигідну для Федеральної служби безпеки Росії інформацію. Відтак наші співрозмовники припускають, що такі пости та публікації щодо українських паспортів можуть мати на меті як дискредитувати безвізовий режим між Україною та ЄС, так і ускладнити отримання українських біометричних паспортів для кримчан, або ж служити інформаційним прикриттям для виготовлення з українських бланків паспортів підробних документів для російських агентів.

То чим є інформація, оприлюднена в російських та кримських окупаційних медіа: правдою, фейком, чи елементом спецоперації Кремля?

А може, це просто фейк

Засновник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Роман Бурко запевнив Радіо Свобода, що конкретне повідомлення є інформаційним «вкиданням» за цілою низкою ознак.

Використовуючи зрадників, російські спецслужби роблять інформаційні «вкиди», що мають на меті скомпрометувати Україну на міжнародній арені

«Комсомолка» зробила інсайдерську новину, від якої з самого першого абзацу тхне тухлим фейком. «В редакцию «Комсомольской правды» люди принесли телефон. Говорят, нашли на улице…» – сумнівне джерело та походження інформації, яке вже схоже на «вкидання» з першого ж абзацу. Шукаємо ім’я джерела, яке начебто скуповує українські паспорти в Криму, і дає інтерв’ю «Комсомолке» – Володимир Нестеров. Цей чоловік є у базі «Миротворця» як «зрадник Батьківщини, колишній офіцер ВМС, який лишився у Криму». Ось так, використовуючи зрадників, російські спецслужби роблять інформаційні «вкиди», що мають на меті скомпрометувати Україну на міжнародній арені. Вкид спрямований саме на тему українського «безвізу» з ЄС», – упевнений Роман Бурко.

Окрім того, він вважає невірогідною інформацію про те, що колишній український військовий-зрадник може вільно та регулярно їздити через адміністративну межу Криму й материкової України в обидва боки, і його ніхто не затримує.

Радіо Свобода продовжує відстежувати розвиток подій довкола так званого «скуповування паспортів кримчан».

Тим часом український паспорт після отримання Україною «безвізу» з ЄС та країнами Шенгенської зони зміцнює свої позиції та нині посідає 31-е місце у всесвітньому рейтингу. Він дає право вільного в’їзду до 120 країн світу. Для порівняння, російський паспорт посідає в цьому рейтингу 41-е місце та дає право в’їзду без візи до 107 країн.