Слідом за легендами: чим туристів приваблює кримська Алімова балка?

Мальовнича ущелина Алімова балка розташована недалеко від середньовічного печерного міста Качи-Кальон біля села Передущельне (Кош-Дегірмен, в перекладі з кримськотатарської – «подвійний млин») Бахчисарайського району. Ущелина вважається найбільш загадковим куточком у Криму. Назву ущелині дав переказ про такого собі Аліма: місцевий Робін Гуд грабував виключно багатих і надавав допомогу біднякам. Переказ свідчить, що і сьогодні дух благородного розбійника витає над Алімовою балкою. Тому відчувати себе спокійно в цьому місці може тільки та людина, у якої добре серце і чисті помисли.