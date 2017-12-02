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02 Грудень 2017, Київ 23:17
Фотогалереї

Слідом за легендами: чим туристів приваблює кримська Алімова балка?

Мальовнича ущелина Алімова балка розташована недалеко від середньовічного печерного міста Качи-Кальон біля села Передущельне (Кош-Дегірмен, в перекладі з кримськотатарської – «подвійний млин») Бахчисарайського району. Ущелина вважається найбільш загадковим куточком у Криму. Назву ущелині дав переказ про такого собі Аліма: місцевий Робін Гуд грабував виключно багатих і надавав допомогу біднякам. Переказ свідчить, що і сьогодні дух благородного розбійника витає над Алімовою балкою. Тому відчувати себе спокійно в цьому місці може тільки та людина, у якої добре серце і чисті помисли.

Осінній ранок. Початок шляху
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Осінній ранок. Початок шляху

Вказівник перед входом в ущелину
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Вказівник перед входом в ущелину

Перша перепона на маршруті&nbsp;
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Перша перепона на маршруті 

Короткий привал біля Алімового навісу.&nbsp; Археологи виявили тут кістки домашніх свиней 6-7 тисячоліття до н.е
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Короткий привал біля Алімового навісу.  Археологи виявили тут кістки домашніх свиней 6-7 тисячоліття до н.е

На краю східного схилу Алімової балки
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На краю східного схилу Алімової балки

Мовчазний &laquo;господар&raquo; ущелини
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Мовчазний «господар» ущелини

Він же (вид із дна ущелини)
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Він же (вид із дна ущелини)

Вид на Качинську долину. На дальньому плані &ndash; багатоповерхівки Бахчисарая
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Вид на Качинську долину. На дальньому плані – багатоповерхівки Бахчисарая

Річка Кача після нещодавніх злив у горах
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Річка Кача після нещодавніх злив у горах

Вид на середньовічне печерне місто Качи-Кальон
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Вид на середньовічне печерне місто Качи-Кальон

Дари лісу Касле
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Дари лісу Касле

Смітник у Алімовій балці
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Смітник у Алімовій балці

Качинський каньйон на заході сонця&nbsp;
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Качинський каньйон на заході сонця 

Коні місцевої бази відпочинку &laquo;Алімова балка&raquo; випрошують у приїжджих туристів щось смачненьке
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Коні місцевої бази відпочинку «Алімова балка» випрошують у приїжджих туристів щось смачненьке

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