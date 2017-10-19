Безвізом скористались уже майже 300 тисяч українців – Слободян

За чотири місяці безвізового режиму України з державами ЄС ним скористалися близько 300 тисяч українців. Про це повідомив сьогодні в ефірі Радіо Свобода помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян. Водночас із початком нинішньої осені Євросоюз почало відвідувати на третину менше громадян України, ніж влітку. Всупереч прогнозам пропутіського лобі в ЄС, дія безвізу не призвела до зростання нелегальної міграції українців до ЄС. Але експерти наголошують: безвіз може бути призупинений зокрема й у разі зловживань з боку українських туристів.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив в ефірі «Ранкової Свободи», що за чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму лише за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.

Втім, він радить користувачам безвізу не покладатися лише на біометричний паспорт, адже на прохання прикордонників подорожувальники мають надати докази мети своєї поїздки і довести платоспроможність.

«Порадив би дві речі: по-перше, детально вивчити всі необхідні документи, які потрібні для візиту до іноземної держави, по-друге, ознайомитися з правилами поведінки в цій державі, не порушувати закон, і, якщо громадяни збираються їхати з дітьми – не забувати про те, що для неповнолітніх громадян України також потрібно мати біометричний паспорт», – нагадує Слободян.

За його даними, із початком осені до Євросоюзу почало їздити на 30%-40% менше громадян України, ніж улітку.

За даними Представництва ЄС в Україні, відмову у в’їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто лише дві сотих відсотка від загальної кількості «безвізових» мандрівників. Як пояснили фахівці, головними причинами відмови були перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок та відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах Євросоюзу.

Однак Слободян підкреслює, ця цифра включає лише тих людей, які самостійно повідомили про те, що їх не пустили до Європи.

«Підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетину кордону до європейських країн, заявили про це після повернення в Україну. Швидше за все, кількість відмов була більшою, але несуттєво більшою. Статистика відмов, мабуть, не є настільки об'єктивною, щоб не неї спиратися», – припускає він.

Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко переконує: жодна країна не заявляла, що українці, скориставшись безвізовим режимом, нелегально залишились за кордоном. Окрім того, за словами експерта, людям стало набагато легше перетинати кордон, адже побоювання занадто прискіпливої перевірки документів не справдилися.

«Побоювання того, що помітно зросте кількість людей, які намагаються скористатись безвізом для того, щоб нелегально емігрувати – воно не справджується. Крім того, не справдилося також передбачення стосовно того, що після безвізового режиму на кордонах стануть набагато більше перевіряти людей, не в консульствах, а безпосередньо при перетині кордону. Дані свідчать про те, що характер контролю навіть спростився», – констатує він.

Виконавчий директор громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко доходить висновку, що безвізовий режим працює, але закликає не ідеалізувати ситуацію.

«Офіційна статистика, наприклад, що відмовляють українцям під час перетину кордону – це не всі показники, не всі критерії, за якими ми можемо говорити про певні тенденції. Також буде братися статистика ЄС кількості виявлених нелегальних мігрантів з території Україна на території ЄС. Тут ми зможемо побачити, якою є ситуація, напевно, трохи пізніше», – прогнозує вона.

​За перші три місяці безвізу – з червня по вересень – до Євросоюзу з’їздили на 10% більше українців, ніж торік. На думку Сушко, є чинники, які не дозволяють багатьом жителям України вирушити в мандри Європою. Крім загальної економічної нестабільності, експерт також називає складнощі з отриманням біометричних паспортів, зокрема для внутрішніх переселенців.

«Якраз внутрішньо переміщені особи стикаються з проблемою в першу чергу недостатності документів, необхідних для перевірки їхньої особи. Тому період для отримання біометричного паспорта може затягуватися до моменту, коли людина пройде повний процес ідентифікації, або й навіть відкладається до якогось невизначеного періоду», – передбачає вона.

Фахівець нагадує, що перед упровадженням безвізового режиму Євросоюз розробив механізм його призупинення, якщо Україна не виконуватиме взятих на себе зобов’язань. Українцям варто остерігатися зловживань безвізом, підкреслює вона.

«Зловживання в першу чергу в тому, що українці не будуть дотримуватися, наприклад, визначених 90 днів впродовж 180-денного періоду. Це, власне, основний, базовий принципі дії безвізового режиму».

Поки ж, за оцінками Ірини Сушко, українці загалом користуються можливістю вільного в’їзду до країн ЄС достатньо відповідально. Щодо нелегальної міграції вона зауважує, що цей процес слабко прив’язаний до офіційного режиму перетину кордонів. Експерт сподівається, що частка українців серед незаконних мігрантів в Європі відчутно не зросте.

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