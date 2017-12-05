Шість малих броньованих катерів взяли участь у навчаннях поблизу Одеси – відпрацювали бойові дії тактичною групою, зокрема охорону портів і вхід до портів. Катери провели маневри, потренувалися використовувати зброю, засоби прикриття і засоби маскування. Чотири з катерів лише сьогодні, напередодні Дня Збройних сил України, отримали імена – «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» і «Нікополь». Ще два називаються «Аккерман» і «Бердянськ». Найближчим часом катери будуть введені до бойового складу Військово–морських сил ЗСУ України.