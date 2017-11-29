У порт Одеси зайшов американський ракетний есмінець

Американський ракетний есмінець USS James E. Williams (DDG 95) прибув у порт Одеси, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 155-метровий американський корабель пришвартувався на 16-му причалі Одеського морського вокзалу.

Напередодні командир корабля вирішив не заходити в Одеський порт у зв’язку зі штормом та сильним вітром біля одеського узбережжя.

Прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомив, що ракетний есмінець перебуватиме в Одесі орієнтовно до 2 грудня.

Візит американського корабля в командуванні ВМС України розцінюють як «продовження підтримки з боку Сполучених Штатів».

USS James E. Williams (DDG-95) є одним з понад 60 ескадрених міноносців класу Arleigh Burke. Його ввели в експлуатацію в 2004 році. Корабель оснащений тактично-ударним, мінно-торпедним озброєнням, зенітною артилерією, кількома гелікоптерами тощо.

Згідно з конвенцією Монтре, термін перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі в мирний час не може перевищувати 21 добу.