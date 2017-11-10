Під Одесою відбувається позапланова перевірка боєготовності частини ВМС

Позапланова перевірка боєготовності частини Військово-морських сил України відбувається в селищі поблизу Одеси, повідомили Радіо Свобода в прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

Поліція звернулася до цивільних громадян із проханням «не хвилюватися». «Морська піхота застосовує бойову техніку, виконує стрільби холостими набоями», – написав на своїй сторінці у Facebook радник голови управління Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.

У прес-центрі командування ВМС Збройних сил України додали, що одним з елементів відпрацювання раптових перевірок є оповіщення органів місцевої влади, у тому числі через інші силові відомства, зокрема, поліцію.

Окремий батальйон морської піхоти в селищі Дачне під Одесою дислокували наприкінці 2015 року.