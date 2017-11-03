Австрія нагадала Москві: візи кримчанам – тільки через консульства в Україні

Австрія через скарги Росії на відмову у візах для групи журналістів із Криму нагадала Москві, що мешканці окупованого українського півострова мають і далі звертатися по шенгенські візи тільки до консульських установ країн Європейського союзу в Україні.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Австрії, посольство цієї країни в Москві не може видати таких віз через правила Євросоюзу, запроваджені після окупації Криму Росією.

Крім того, нагадав речник, країни ЄС не визнають паспортів, які видає на території Криму насаджена там російська влада.

У посольстві Австрії в Москві тим часом підтвердили, що МЗС Росії викликало через цю справу тимчасового повірника Штефана Вайдінґера 2 листопада.

Раніше 3 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Австрію в «дискримінації кримських журналістів». За його словами, МЗС Росії викликало тимчасового повірника у справах Австрії через відмову Відня видати візи «кримським журналістам», як він назвав трьох представників незаконно створених насадженою на півострові російською владою засобів інформації чи журналістських організацій.

Як сказав російський міністр, австрійська сторона відмовила журналістам кримських засобів інформації, які були зареєстровані як учасники наради ОБСЄ «Роль вільних ЗМІ у всеосяжному підході до безпеки», що відбулася попередніми днями.

«Це неприйнятна ситуація, коли журналісти, які живуть у республіці Крим і Севастополі, зазнають дискримінації і колективного покарання за свій вибір, який вони зробили усвідомлено у 2014 році», – сказав Лавров.

Росія вважає, що включила Крим до свого складу на підставі заявлених нею результатів псевдореферендуму, який вона незаконно влаштувала на українському півострові в березні 2014 року після його фактичної окупації.

Європейський союз, як і майже вся міжнародна спільнота, не визнає цього і попереджає, що мешканці Криму, як і до окупації, мають звертатися по візи тільки до консульських установ країн ЄС в Україні; тим, хто звертається на території сусідньої з Кримом Росії, відмовляють автоматично, якщо тільки їм не вдається приховати своє кримське походження.