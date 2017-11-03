Лавров звинуватив Австрію в дискримінації кримських журналістів

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного в справах Австрії через відмову Відня у видачі віз кримським журналістам, повідомив 3 листопада очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

За його словами, австрійська сторона відмовила журналістам кримських засобів інформації, які були зареєстровані ОБСЄ як учасники наради «Роль вільних ЗМІ у всеосяжному підході до безпеки».

«Це неприйнятна ситуація, коли журналісти, які живуть у республіці Крим і Севастополі, піддаються дискримінації і колективному покаранню за свій вибір, який вони зробили усвідомлено в 2014 році», – сказав Лавров.

Росія вважає, що включила Крим до свого складу на підставі так званого «референдуму», який провела в березні 2014 року після фактичної окупації півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».