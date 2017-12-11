Прикордонники: «безвізом» за півроку скористалися 355 тисяч українців

Державна прикордонна служба України повідомляє, що за півроку дії безвізового режиму з країнами Євросоюзу ним скористалися 355 тисяч українців.

«При цьому більше ніж 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч наших співвітчизників подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску. Крім того зазначимо, що в рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею і Румунією – майже 90 тисяч і 65 тисяч осіб відповідно. Відмітимо, що загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків», – йдеться в повідомленні прикордонслужби.

Прикордонники додають, що певний «ажіотаж» серед охочих подорожувати спостерігався у перші місяці дії «безвізу» – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожуючих у безвізовому порядку: у листопаді цей показник становив 32,5 тисячі осіб.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.